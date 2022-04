În loc de „Buni zori!”. Hristos învie cum învie iarba Tata și mama șed, uniți prin cruce, in cimitirul unde iarba doar a inviat puternic și alaturi plante marunte din pamant rasar Bunici și strabunici, matuși și rude așteapta dedesubt, cuminți și buni ca noi, deasupra, sa sadim lumina dupa un cor prelung de rugaciuni Aduc și eu lumina stransa-n palme mama și tata au o dubla cruce se țin, prin brațul pietrei, ca in hora atenți cine-nvierea le aduce Eram, cand tata a murit, un puști cand mama a plecat eram om mare an dupa an vin cu lumina-n palme și cu o-nlacrimata resemnare Hristos a inviat! Cantam cu toții canta și-ai mei din cer sau din pamant ne-am… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- Mii de timișoreni au decis sa mearga la slujba de Inviere de la Catedrala Mitropolitana din centrul orașului. De la mic la mare, aceștia au luat lumina, mai ales ca in acest an, spre deosebire de cei trecuți, nu sunt in vigoare restricții privind Covid-19.

- ! Transmit pe aceasta cale cele mai alese ganduri de bine, sanatate și prosperitate tuturor locuitorilor comunei Romanași angajaților primariei și colaboratorilor noștri.Hristos a Inviat!Ioan BUDA, Primarul comunei Romanași Acest articol Ioan BUDA, Primarul comunei Romanași: Fie ca lumina Invierii sa…

- Azi, in zi de sarbatoare sa coboare linistea si pacea in casele tuturor locuitorilor comunei Napradea, angajaților primariei și colaboratorilor noștri. Minunea invierii lui Iisus sa dainuie in inimile voastre, sa va lumineze viata si sa va aduca renasterea credintei, sperantei, bucuriei cu bunatate…

- Dragi albaiulieni, Sa-L primim cum se cuvine pe Hristos cel Inviat in sufletele noastre! Sa ne bucuram de promisiunea veșniciei, traind dupa chipul și asemanarea Lui aici, pe pamant. Iar in noaptea cea mare a invierii, cand in toate bisericile rasuna: „Hristos a inviat!”, sa ne lasam cuprinși de misterul…

- Lumina si caldura Pastelui sa ne incalzeasca sufletele și sa ne deschida inimile spre iubire, credinta si iertare. Sa fim mai buni, sa ne bucuram din plin de frumusețea tuturor lucrurilor care ne inconjoara si sa daruim iubire celor dragi.Sarbatori Fericite tuturor locuitorilor comunei Banișor, angajaților…

- Cu prilejul sfintelor Sarbatori ale Paștelui transmit locuitorilor comunei Crișeni, angajaților instituției, dar și colaboratorilor noștri sa aiba parte de sarbatori fericite, bucurii și tihna in suflet.Hristos a Inviat!Vasile MORAR, Primarul comunei Crișeni Acest articol Vasile MORAR, Primarul comunei…

