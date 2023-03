În loc de „Buni zori!”. Fiecare femeie este cea mai iubită dintre femei iata-te in zori, ca un arhipelag ieșit de sub ape sanii tai, ca doua cești de arama intoarse pe o tipsie și sufletul mai unduitor decat peștii mereu in cautare de apa vie sufletul tau la fel de darnic se ia la intrecere cu trupul in fiecare dimineața cine va caștiga, cine va invinge pe cine eu aș paria pe ambele și pun la bataie propria-mi viața ești, ți-o spun cu oarecare grija sa nu starnesc invidii intre femininele dintre zei punandu-ți in cap vreo afrodita cea mai iubita dintre pamantenele femei afara castanii sunt ciuciulete de ploaie pe strazi alearga nedefinite tramvaie lumea intreaga nu… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iubita lui Ovidiu Lipan Țandarica e, cu siguranța, cea mai fericita femeie. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi indragostiți in timp ce au mers la cumparaturi. Avem dovada clara ca celebrul baterist are mare rabdare atunci cand iese in mall.

- Un bucureștean s-a certat cu iubita, in timp ce mergeau cu mașina, din cauza unei datorii de 1.500 de lei. Barbatul, care luase cocaina, a bagat-o pe femeie in portbagaj, apoi a dat foc mașinii. Tanara a reușit sa sune la 112, iar STS a reușit sa localizeze mașina. Astfel, polițiștii au ajuns la femeie…

- Un bucureștean s-a certat cu iubita, in timp ce mergeau cu mașina, din cauza unei datorii de 1.500 de lei. Barbatul, care luase cocaina, a bagat-o pe femeie in portbagaj, apoi a dat foc mașinii. Tanara a reușit sa sune la 112, iar STS a reușit sa localizeze mașina. Astfel, polițiștii au ajuns la femeie…

- Mohammed El-Abboud, cetațean roman in varsta de 28 de ani, a ucis o femeie de afaceri de 71 de ani din Marea Britanie, in iulie anul 2021,pentru a-i fura averea de aproape 5 milioane de lire. Jumatate de an mai tarziu, pe 1 februarie, El-Abboud a fost gasit vinovat și condamnat la minimum 35 de ani…

- Jador este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de manele din Romania. Acesta, deși are un succes admirabil in cariera, in viața personala nu este atat de norocos. Dupa ce s-a desparțit de Georgiana, manelistul nu s-a afișat cu alte femei, iar acum iși cauta partenera.

- Iubita lui Rodrigo De Paul, mijlocașul in varsta de 28 de ani al Argentinei, a povestit un moment amuzant prin care a trecut dupa victoria cu Franța din finala Campionatului Mondial. „Dupa ce a sarbatorit titlul mondial caștigat de Argentina, a venit acasa beat. A trebuit sa am grija de el ca de un…

- Trei zodii din horoscop vor fi intampinați de o surpriza la jumatatea lunii februarie, deoarece de ziua indragostiților iși vor cunoaște sufletul pereche, cu care vor lega o relație amoroasa pe viața. Sfantul Valentin le aduce persoana iubita chiar și celor care credeau ca vor ramane singuri pentru…

- BerbecWeekend ul acesta este potrivit pentru treburile gospodaresti. Ai spor la curateniile generale, reparatii curente si reamenajari de decor. Ocupa te cu atentie de tot ce tine de casa, pentru ca in zilele urmatoare ai multe de facut mai ales in domeniul profesional. Relatia cu membrii familiei este…