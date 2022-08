În loc de „Buni zori!”. Condamnați-l pe poet am invatat de mic cate ceva de la ai mei, lucruri folositoare sa faci mereu ceva si sa donezi caci bine da la suflet și nu doare bunicul a donat satului sau facuta cu migala și mandrie e buna și acum, n-arata rau și este inca obștii primarie e drept ca de la Moscova venind finul lui bun, tot Victor botezat l-a gasit apt pentru Canal, chiabur și-n drum bunicul meu a decedat sa nu ceri niciodata, ci sa dai, spunea bunica vaduva mereu chiar cand nu ai gandește-te ca ai eu am donat cetații un Muzeu inca nu m-au trimis acum pe mine la alt canal, caci nici-o fapta buna in lumea asta scrisa din suspine… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal rus a plasat-o joi in arest la domiciliu, pana in octombrie, pe Marina Ovsiannikova, fosta jurnalista a televiziunii de stat care a denunțat in direct razboiul declanșat de președintele Vladimir Putin impotriva Ucrainei, informeaza agenția France Presse, potrivit The Moscow Times.Miercuri,…

- Poliția rusa a percheziționat miercuri dimineața casa Marinei Ovsiannikova, fosta producatoare a televiziunii de stat care a protestat fața de razboiul din Ucraina intr-o emisiune de știri transmisa in direct, iar apoi a reținut-o, a anunțat miercuri avocatul acesteia, informeaza The Moscow Times.Ovsiannikova,…

- Polițiștii ruși au reținut-o duminica pe jurnalista Marina Ovsiannikova, care in luna martie a intrerupt o emisiune de televiziune in direct pentru a denunța razboiul declanșat de Moscova in Ucraina, relateaza The Guardian și Reuters . Reținerea jurnalistei a avut loc la cateva zile dupa ce aceasta…

- Declarația fostului președinte polonez Lech Walesa a starnit nemulțumire la Moscova! Fostul fondator al Solidaritatii preciza intr-un interviu pentru postul francez de televiziune LCI (La Chaine Info) ca popoarele din Rusia trebuie „sa se ridice la lupta pentru ca sunt doar doua variante: ori se…

- De la sfarșitul lunii februarie, de cand a invadat Ucraina, Rusia a lovit in repetate randuri zone rezidențiale, facand numeroase victime in randul civililor. „Era baza militara”, „am atacat formațiuni naționaliste”, „ucrainenii s-au atacat singuri” – sunt doar cateva din „justificarile” gasite de Kremlin…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, și ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, au avut o discuție lunga despre razboiul din Ucraina și comerțul internațional, potrivit Reuters. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat sambata ca a discutat despre razboiul din Ucraina cu ministrul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis ca drapelul Ucrainei va flutura din nou in peninsula ucraineana Crimeea - anexata de Rusia in 2014 - la fel cum se intampla deja in Insula Șerpilor.

- O expoziție organizata in Kiev expune ororile razboiului pornit de Rusia cu ajutorul lucrurilor pe care le-au abandonat tocmai invadatorii ruși, in momentele in care campania militara nu mergea prea bine pentru ei.