- Conducerea clubului Manchester United, solicitata sa comenteze declarațiile atacantului sau, Cristiano Ronaldo, a comunicat luni ca va aborda subiectul doar dupa ce va stabili toate faptele. Portughezul a declarat, intr-un fragment de interviu publicat duminica seara ca se simte tradat de club, anunța…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis condoleante celor care au pierdut persoane dragi in atentatul de la Istanbul. „Suntem profund intristati de vestile ingrozitoare care vin din Istanbul. Condoleante tuturor celor care au pierdut persoane dragi in aceasta tragedie si insanatosire grabnica celor…

- o vreme am sarutat lumina langa stalpul infrunzit al casei parintești atunci multe alunecau la vale odata cu paraul nichelat al gradinii și prea puține imi apasau inima (Lucian Avramescu, din volumul „Buna seara, iubito”) The post In loc de „Buni zori!”. Marturisire first appeared on A.M. Press .

- intrucat te iubesc, intrucat ma iubești o sa facem din nou aurite calești eu ma plimb cu caleașca silabelor mele tu te plimbi deținuta dupa alte zabrele intre noi sta o mare marea visului meu spre cealalta maree e vaslaș Dumnezeu poate crezi c-am murit poate crezi ca ma nasc tu ești visul trosnit pe…

- Ingropata-i speranța, doar asta ați izbutit Și inca deplin … Și totuși oamenii alearga pe strazi Ca umbrele in nopțile cu luna plina Viața ține cat un cantec de dragoste Uneori nici atat – Un chiot peste vai Așteptand sa i se intoarca ecoul (Lucian Avramescu, din volumul „Cartea fara nume”) The post…

- o toamna se destrama printre ruguri cu pasul ei desculț și chinuit imi caut in zadar copilaria ora de fum pierduta in zenit un prun, doi pruni, trei pruni n-alcatuiesc decat scheletul unei zile sparte nicio livada nu mai da in rod pe-aceasta rece, incomoda parte un deal, o casa, un gorun strunit in…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit intre satele Hurjuieni și Fratauții Vechi, din comuna Galanești, județul Suceava. In urma accidentului aviatic și-au pierdut viața doua persoane. Potrivit unor surse citate de Antena 3 , un cioban este cel care a sunat la 112 și a semnalat prezența epavei avionului…

- Sfarsitul de saptamana a fost unul plin de evenimente nedorite in masivul Ceahlau, pentru rezolvarea lor intervenind salvamontisti si jandarmi. Un turist a fost tradat de GPS, ajungand pe coclauri