- Decongestionarea traficului pe Valea Prahovei Ministerul Transporturilor a identificat mai multe solutii pentru decongestionarea traficului pe Valea Prahovei, pâna la finalizarea autostrazii Comarnic - Brasov. Ministrul Lucian Bode a explicat, la RRA, ca este vorba de reabilitarea…

- Finantarea in Parteneriat Public-Privat (PPP) a Autostrazii "Unirii" nu este solutia corecta, pentru ca trebuie intai finalizat studiul de fezabilitate pe fonduri europene si ulterior sa mergem catre instrumentele de finantare, a declarat, marti, la Radio Romania Actualitati, ministrul Transporturilor,…

- Proiectul de parteneriat public-privat pentru tronsonul Targu Neamt – Iasi al Autostrazii A8 va fi anulat pana la sfarsitul lunii. Surse din Ministerul Transporturilor anunța ca Guvernul Orban va da in acest sens o HG, la care se lucreaza deja, informeaza Radio Romania Actualitați. Solutia de finantare…

- Traficul este aglomerat, luni dupa-amiaza, pe DN1 in zona montana, fiind formate coloane de masini in localitatile Comarnic, Sinaia, Busteni, informeaza IPJ Prahova, potrivit Agerpres."Circulatia pe DN1, in zona montana, se desfasoara in urmatoarele conditii: pe sensul Ploiesti catre Brasov…

