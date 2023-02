Stiri pe aceeasi tema

- Invațamantul din comuna Icușești pare blestemat din cauza unui constructor, care, pentru o suma ridicola pentru o societate care se respecta, nu vrea sa termine lucrarile incepute acum 10 ani la școala din centrul comunei. Fosta cladire, tot noua, a fost mistuita de un incendiu. In aceasta situație,…

- Cu toate ca are o poziție privilegiata in raport cu alte comune din ținut, fiind la doi pași de reședința județului, din punct de vedere economic Dobreni se dezvolta lent, doar construcția de locuințe fiind ceva mai prezenta. Actuala administrație publica locala, primarul Vasilica Crețu și cei din aparatul…

- Doliu in familia Neagu. In urma unui tragic accident rutier ce a avut loc in data de 27 decembrie 2022, in localitatea Daia din județul Sibiu, Daniela, soția arbitrului Lucian Neagu a decedat in data de 31 decembrie, la doar 43 de ani. Dumnezeu sa o odihneasca și sa le dea putere celor dragi sa treaca…

- Doctorița Sidonia Susanu, coordonatoarea Sectiei de Chirurgie Plastica de la Spitalul de copii „Sf. Maria” din Iasi, a declarat miercuri, 21 decembrie, pentru news.ro, ca Alexia Tudose, adolescenta care si-a pierdut ambele brate in accidentul de la Pascani și careia ulterior i-au fost replantate ambele…

- ”Imi cer iertare daca vorbele mele sunt prea sarace și nepricepute pentru a cuprinde o viața a unui om care mult s-a straduit. In primul rand sa se țina de cuvant. Apoi sa iubeasca și sa faca cat mai mult bine”...

- In perioada 29 noiembrie 1 decembrie a avut loc la Bruxelles cea de a 152 a sesiune plenara a Comitetului European al Regiunilor. Primarul Mariana Gaju in calitatea sa de membru al comitetului, a luat parte la lucrarile conferintei.In cadrul sesiunii plenare de astazi, 1 decembrie 2022, ordinea de zi…

- Florin Tanasescu Cred ca mi se trage de cand gandesc ca Dumnezeu e-n toate. Si ca la inceput n-a fost cuvantul. Au fost cuvintele „Iubeste pe aproapele tau”. Unii mi-au spus ca dileala de-a gandi „ai lav iu” (nu conteaza pe cine) o am de cand aveam briceag. Fireste, lama avea un scop: sa zgarii copacii…

- Un parteneriat educațional de succes s-a concretizat prin colaborarea dintre Școala Gimnaziala Avram Iancu Turda și Gradinița SF. Maria. In toamna acestui an, elevii clasei a III-a B, coordonați de doamna invațatoare Jakab Crina, impreuna cu preșcolarii grupei mari a Gradiniței “Sfanta Maria” coordonați…