In loc de despagubiri de 200 milioane euro de la UE, suma ceruta de fermierii romani care au blocate circa doua milioane de tone de cereale in stocuri, din cauza cerealelor ucrainene, agricultorii romani vor primi doar cațiva euro pe tona de grau, ceea ce ii va aduce in faliment. In total, in Romania ar urma sa ajunga compensații in suma de 10 milioane euro, fața de 30 milioane euro alocate pentru polonezi și 16 milioane euro pentru bulgari, potrivit infomațiilor vehiculate in piața. Fermierii romani au aratat solidaritate deplina in relatia cu agricultorii ucraineni si au inteles ca este important…