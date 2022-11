Stiri pe aceeasi tema

- Cu un lot ce include opt juniori de la CSȘ, dar și pe fostul internațional Andrei Veber (31 de ani), cooptat in inter-sezon, gruparea antrenata de Eusebiu Țurcanu va evolua in Seria de Est, alaturi CSM București 2, CSM Ramnicu-Sarat și ACS Vulturii Brașov Mult a fost, puțin a mai ramas. Puțin, doar…

- Cifre interesante in buletinele InfoStat ale Direcției Județene de Statistuica Bacau: in luna iulie 2021, cand circulația persoanelor era restricționata in weekend, daca rata de incidența depașea 4 la mie și noaptea, in timpul saptamanii, daca rata era peste 7,5 la mie, necuvantatoarele au decis sa…

- CSM Bucuresti- CSM Bacau 30-23 (14-9) O noua infrangere la scor concludent in dreptul prim-divizionarei de handbal masculin CSM Bacau. Vineri, in etapa a sasea a Ligii Zimbrilor, echipa antrenata de Sandu Iacob a cedat cu 30-23 (14-9) partida sustinuta pe terenul CSM-ului din Bucuresti. Sigur, infrangerea…

- In runda a șasea a Ligii Zimbrilor, CSM Bacau va evolua vineri, de la ora 17.00, pe terenul CSM-ului din București. Gazdele, care ocupa locul 5, pornesc favorite, insa bacauanii antrenați de Sandu Iacob vor sa se revanșeze dupa repriza secunda foarte slaba facuta sambata trecuta, contra Minaurului.…

- La capatul unei prestații dezamagitoare, CSM Bacau a capotat cu 32-25 (15-12) in fața baimarenilor O prima repriza (exceptand finalul ei) relativ buna. Și o a doua, cu un singur gol marcat in primele zece minute, mult sub așteptarile inimosului public bacauan. Așa s-a scris istoria infrangerii suferite…

- In perioada 20-22 septembrie 2022, CS Bronx Powerlifting Club Bacau a participat la un stagiu de pregatire a sportivilor cu dizabilitați fizice și psihice, organizat de Federația Romana de Powerlifting la Alba Iulia. Pentru prima data, tinerii cu dizabilitați au putut concura la o competiție de powerlifting…

- CSM Bacau a pierdut cu 22-25 (14-12) in fața Stelei o partida in care, timp de 51 de minute, tabela a fost de partea echipei antrenate de Sandu Iacob Duminica, in etapa a treia a Ligii Zimbrilor la handbal masculin, CSM Bacau a primit vizita Stelei. „CSMeii” au dominat in mare parte intalnirea, insa…

- Etapa a treia a Ligii Zimbrilor programeaza al doilea joc al sezonului pe teren propriu pentru prim divizionara de handbal masculin CSM Bacau. Duminica, de la ora 15.45, formația antrenata de Sandu Iacob va primi vizita Stelei intr-un joc de maxima atractivitate. „CSMeii” au inceput campionatul cu o…