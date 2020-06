Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul lunii mai, Fundatia Conservation Carpathia a pus in libertate primii opt zimbri din programul de reintroducere a zimbrilor in Muntii Fagaras, in zona lacului Pecineagu. Zimbrii au fost adusi din Germania si Polonia si au fost initial intr-o zona de carantina, dupa care au fost eliberati…

- "Stimati cetateni, aducem in atentia dumneavoastra faptul ca in aceste momente tulburi, elemente criminale, care dau dovada de o lipsa totala de umanitate, incearca sa profite de temerea cetatenilor si de naivitatea lor pentru a savarsi infractiuni. Au fost semnalate cazuri in care delicventii s-au…

- Un numar de 414 persoane sunt joi izolate la domiciliu, in judetul Tulcea, cu peste 160 mai multe comparativ cu ziua trecuta, iar numarul celor carantinate este de 22, cu un caz in plus fata de miercuri, a informat Institutia Prefectului, potrivit Agerpres.Tulcea este unul dintre judetele…

- Populatia de rinoceri negri din Africa, din care mai putin de 6.000 de exemplare mai traiesc azi in libertate, s-a refacut lent intre anii 2012 si 2018, a anuntat joi Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii (UICN), care a indemnat comunitatea internationala sa continue sa lupte impotriva braconajului,…

- Aparut pe lume (14 martie 1929, Vadul Rașcov, județul romanesc interbelic Soroca) dintr-o mare iubire [1] , Iurie Maximciuc-Darie [2] a știut sa-și puna in valoare puterea de seducție [3] , glasul placut, talentul actoricesc [4] , talentul de desenator [5] … Rolurile in piesele de teatru au fost dintre…