Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 60 de milioane de locuri de munca din Uniunea Europeana și Regatul Unit sunt in pericol, conform unui raport al companiei de consultanța McKinsey, citat de CNN.Firma avertizeaza ca rata șomajului in UE ar putea crește de la aproximativ 6% la mai mult de 11% și va ramane ridicata ani intregi…

- Un nou pericol de proporții paște Romania! In aceasta perioada atat de tulbure și de grea, in care mii de romani se imbolnavesc saptamanal de COVID-19, iar alții duc boala pe picioare, fara ca autoritațile sa aiba capacitatea sa-i testeze, se ivește o noua problema majora! Țarile puternic dezvoltate…

- Persoanele care doresc sa se stabileasca in Regatul Unit vor avea nevoie de un venit egal sau mai mare de 25.600 de lire sterline, calificari profesionale si de asemenea vor trebui sa vorbeasca engleza. Astfel, doritorii vor acumula punctele de care au nevoie pentru a indeplini cerintele noului sistem…

- Marea Britanie va ”închide robinetul” pentru forța de munca slab calificata din afara țarii și va cere ca toți muncitorii straini calificați care doresc sa lucreze în Regat sa aiba o oferta de munca, sa îndeplineasca condițiile salariale și cerințele legate de cunoașterea…

- Marea Britanie va ”inchide robinetul” pentru forța de munca necalificata din afara țarii și va cere ca toți muncitorii straini calificați care doresc sa lucreze in Regat sa aiba o oferta de munca, sa indeplineasca condițiile salariale și cerințele legate de cunoașterea limbii engleze, relateaza Hotnews.…

- Regatul Unit va 'inchide robinetul' pentru strainii slab calificati si le va solicita tuturor lucratorilor calificati care doresc sa vina in aceasta tara sa aiba oferte de munca ferme si sa indeplineasca cerinte salariale si de cunoastere a limbii engleze, potrivit regulilor care se vor aplica din…

- Un susținator al Brexitului a incendiat, vineri, steagul UE lânga Downing Street, în centrul Londrei, în timp ce alții i-au batjocorit pe manifestanții pro-UE cu câteva ore înainte ca Regatul Unit sa paraseasca blocul cumunitar, relateaza Reuters. Aproximativ 200-300…

- Daca vreți sa mergeți in vacanța sau in interes de serviciu in Marea Britanie, anul acesta, condițiile raman neschimbate, deși Regatul Unit va ieși oficial vineri din Uniunea Europeana. Analiștii din turism fac insa scenarii cu privire la consecințele pe termen mediu și lung.