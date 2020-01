Stiri pe aceeasi tema

- Supravietuitori ai Holocaustului, tot mai putini, se reunesc luni la Auschwitz, la 75 de ani de la eliberarea lagarului nazist, pentru a onora memoria celor peste 1,1 milioane de victime, in principal evrei, in contextul unor ingrijorari cu privire la reaparitia antisemitismului, relateaza AFP.…

- Veniti din intreaga lume, peste 200 de supravietuitori viziteaza incinta fostului lagar nazist Auschwitz, situat in sudul Poloniei, pentru a-si impartasi marturia, ascultata ca un avertisment grav dupa recentul val de atacuri antisemite pe cele doua maluri ale Oceanului Atlantic.Supravietuitorii…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, transmite un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, care marcheaza 75 de ani de la eliberarea lagarului de exterminare de la Auschwitz-Birkenau."Pe pereții Muzeului Holocaustului din Washington DC exista cel mai…

- ,,Moartea unei vedete media sau politice atrage atenția presei in buna tradiție a OTV-ului lui Dan Diaconescu. Ceea ce era excepție atunci, acum a devenit regula. Poporul televizionist consuma inmormantarile ca pe popcorn. Uneori, destul de rar, ne intrebam cum s-a ajuns intr-o asemenea masura ca oamenii…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, va efectua o vizita istorica la lagarul de concentrare și de exterminare germano-nazist Auschwitz-Birkenau. Va fi prima vizita a Angelei Merkel la Memorial dupa cei 14 ani in funcție și a treia vizita a unui șef de guvern.

- Amazon a retras de la vanzare decorațiuni de Craciun cu imagini din lagarul de exterminare nazist Auschwitz, dupa ce un muzeu polonez a acuzat compania de comert online de "lipsa de respect", potrivit The Guardian, potrivit Mediafax.Oficialii muzeului inființat in locul fostului lagar de la…

- Peste un milion de oameni, omorați ca niște șobolani. Supraviețuitorii, marcați pe viața. Lagarul de concentrare de la Auschwitz a fost transformat, in an acest an, in decorațiuni de pus in bradul de Craciun. Frumos, nu?