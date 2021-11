Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al Economiei și Finanțelor, Bruno Le Maire, și Ministrul delegat pentru Industrie la același minister, Agnes Panier-rUnache, au vorbit despre declarația comuna a zece țari ale UE. Statele au sprijinit dezvoltarea energiei nucleare, deoarece au vazut in ea o soluție la criza gazelor…

- Anul 2020 a fost prezentat la nivel national de Institutul National de Statistica (INS) drept anul in care in Romania s-au nascut cei mai putini copii din ultimii 100 de ani, fiind totodata si anul marcat de pandemia de COVID-19. Paradoxal insa, situatia din Iasi este total diferita fata de trendul…

- Primul Curs&Workshop de Chirurgie Robotica in Urologie din Romania, la care participa medici experti din Franta si Germania, are loc, in perioada 10-11 septembrie, la Spitalul clinic Pelican din Oradea. Cei 18 medici urologi si rezidenti din tara care urmeaza acest curs, dar si alti 70 de medici…

- O comparație realizata de Școala 9 arata ca un medic roman are un salariu aproape jumatate cat unul neamț, in schimb, diferența la salarizarea cadrelor didactice este mult mai mare: un cadru didactic de la noi abia ajunge sa ia 16% din cat caștiga un profesor din Germania. Analiza intre salariile a…

- Oferta de job-uri in strainatate pentru romani a crescut semnificativ in ultima saptamana, in special pentru personal calificat, se arata in datele puse la dispozitie de platforma bestjobs pentru emisiunea „Ora de profit.ro” de la Prima TV. Astfel, se cauta un medic specialist in gastroenterologie…

- România a împrumutat, prin Ministerul Finanțelor, în iulie, 3,5 miliarde euro, de pe piețele externe. Daca ne uitam la emisiunea pe 20 de ani, comparativ cu cea din aprilie, statul s-a împrumutat mai scump. Daca atunci a fost o dobânda de 2,75%, în iulie s-a ridicat…

- In timp ce aproape peste tot in Europa cazurile de noi infectari cresc, Romania și-a relaxat majoritatea restricțiilor. Deși cu aproxiamtiv 80% din populație nevaccinata, de la 1 august romanii pot merge aproape peste tot. De cealalata parte, in state ca Spania, Italia, sau Portugalia sunt anunțate…

- Maria Bieșu s-a nascut la 3 august 1935 in satul Volontir din județul Cetatea Alba, Romania, azi satul Volontiri, raionul Ștefan Voda in familia lui Luca și Tatianei Bieșu, de la care a și moștenit talentul sau. Titlul de „Cea mai buna Cio-Cio-san” la Concursul Internațional Miura Tomaki de la Tokio,…