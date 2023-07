Noel Phillips, in virsta de 42 de ani, a facut o calatorie incredibila, calatorind in jurul lumii in doar 80 de ore. In același timp, turistul s-a imbarcat doar pe zboruri low-cost. Phillips a avut doar noua zboruri. Barbatul a decolat din Houston și a zburat in total 40.677 de kilometri, revenind la punctul inițial. Calatoria cu avionul in jurul lumii l-a costat 2.900 de dolari. Noel nu numai