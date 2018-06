In jurul anului 2040, Romania va falimenta Καλωσήρθες στο Ρουμανία! Σ 'αγαπώ κρίση!

(Bine ati venit in Romania! Te iubesc, criza!)



Dandu-mi seama ca trebuie sa fii cel putin inadecvat sa scrii in 2018 despre Romania anilor 2032-2045, am tiparit acest articol si l-am ascuns intr-o sticla pe care am ingropat-o in curtea DNA, cu eticheta: "A se deschide dupa 2032".



De cativa ani, Grecia a devenit patria crizei. Grecia este cea mai indatorata tara din Uniunea Europeana si se afla in situatia de a nu isi putea plati niciodata imensa datorie publica acumulata. Pentru a reduce din povara aceasta insuportabila, grecii au… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

