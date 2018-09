Stiri pe aceeasi tema

- Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce acesta incerca sa atace agenti intr-un comisariat din Catalonia, in nord-estul Spaniei. Politia regionala a anuntat pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia de politie din orasul Cornella, in apropiere…

- A trecut un an de la atacurile teroriste de la Barcelona. 16 oameni au murit dupa ce un terorist a intrat cu mașina in mulțimea de turiști din centrul Barcelonei. Victimele sunt omagiate astazi printr-o ceremonie la care participa și regele Felipe al VI-lea.

- Vedeta echipei FC Barcelona, argentinianul Lionel Messi, va fi noul capitan al catalanilor in sezonul 2018-2019 din La Liga, dupa plecarea lui Andres Iniesta in Japonia, in timp ce Sergio Busquets si Gerard Pique vor fi numerele 2 si 3 din echipa, a anuntat gruparea blaugrana.

- Barcelona l-a dorit cu insistenta pe campionul mondial Paul Pogba in aceasta perioada de transferuri. Presa din Spania a anuntat marti ca mijlocasul s-ar fi inteles cu gruparea catalana, astfel ca mai trebuia doar acordul celor de la Manchester United pentru ca francezul sa ajunga...

- Ernesto Valverde, antrenorul Barcelonei, este in cautarea unui mijlocaș, iar catalanii ar putea face un transfer spectaculos. Presa din Italia dezvaluie ca Eric Abidal, directorul sportiv al clubului, s-a intalnit in Los Angeles cu mijlocașul francez Paul Pogba, 25 de ani, legitimat la Manchester Untied.…

- Yerry Mina, 23 de ani, nu duce lipsa de oferte. Dupa o prestație foarte buna la CM 2018 din Rusia, columbianul e dorit in Anglia. Everton a fost prima care și-a manifestat interesul pentru fundaș, iar acum și Manchester United pregatește o oferta. Jose Mourinho e gata sa dea 40 de milioane de euro pentru…

- In charterul spre Portland, echipa masculina a stat la business, in timp ce echipa feminina a avut locuri la economic. "Sa incetam cu criticile", cere managerul fetelor, Maria Teixidor. Cand s-a aflat cum au calatorit cele doua echipe ale Barcelonei spre Statele Unite, rețelele de socializare s-au incins,…

- In martie 2011, francezul Eric Abidal a fost diagnosticat de doctorul Barcelonei cu o tumoare la ficat. Dupa o prima operație, Abidal a suferit o a doua intervenție, in aprilie 2012, cand a facut un transplant de ficat. ZIarul El Confidencial anunța azi o informație șocanta: ficatul primit de Abidal…