- Asiguratorii francezi au primit pana acum 5.900 de solicitari de despagubiri in valoare de aproximativ 280 de milioane de euro, ca urmare a pagubelor provocate in saptamana de revolte, dupa ce politia a impuscat un adolescent, transmite Bloomberg. Comparativ, cu prilejul precedentelor revolte majore,…

- Revoltele urbane au provocat „pagube de cel putin 20 de milioane de euro” transportului public din regiunea pariziana, potrivit unei prime estimari, publicata de autoritatea regionala de transport, scrie AFP. In aceasta suma, este necesar sa se numere „autobuzele arse, un tramvai ars, doua tramvaie…

- Charles Aslangul, primarul din Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), a precizat, intr-o postare pe Twitter, preluata de Le Parisien, ca refuza invitația președintelui Emmanuel Macron, care planuiește, sa primeasca, la Palatul Elysee, marți, 4 iulie, 220 de primari al caror orașe a fost vizate de violențelele…

- Un accident teribil de tren va ține complet inchisa o linie de cale ferata din Franța pana duminica de dimineața, de vineri dupa-amiaza. Un camion romanesc a fost lovit in plin de un tren de calatori și doar o minune a facut sa nu existe victime, scrie cotidianul L'Est Republicain.Camionul a ramas blocat…

- Cel mai mic cost se situeaza la 8 euro si cel mai mare la 51 de euro pe ora, dupa cum rezulta din datele Eurostat. Costul mediu orar al forței de munca este de 34,5 euro in zona euro si 30,5 euro in UE, fata de 32,8 euro si, respectiv, 29 de euro in 2021. In Grecia, in 2022, salariul mediu pe ora s-a…

- Eurostat a calculat costul mediu al forței de munca in țarile europene, acesta inregistrand o creștere ușoara fața de anul precedent.Datele Eurostat 2022 evidențiaza diferențele semnificative intre statele europene in ceea ce privește costul mediu orar al forței de munca.Luxemburg ocupa…

- Trei romani au fost arestați in Franța, dupa ce au furat GPS-uri de tractoare in valoare de peste de 200.000 de euro. Aceștia au sustras echipamentele din ferme, in total fiind vorba de 24 de furturi. Barbații au fost arestați in Charente-Maritime, pe motiv ca ar fi furat sisteme GPS de la utilaje agricole.…