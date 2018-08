Stiri pe aceeasi tema

- Circa 30 de persoane au protestat, luni, la sediul Brigazii Rutiere a Capitalei, dupa ce politistii i-au retinut permisul barbatului care are autoturism inmatriculat in Suedia cu numere personalizate continand injurii la adresa PSD si pentru faptul ca i-au intocmit dosar penal. Cei prezenti au afisat…

- Lista activitaților ce vor putea fi desfașurate în cadrul parcurilor pentru tehnologia informației va fi extinsa din contul activitaților de cercetare și inovare. Parlamentul, în ședința de astazi, a modificat Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și a votat-o în…

- Sute de persoane au protestat sambata impotriva partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) in orasul Augsburg, in sudul Germaniei, unde are loc un congres de doua zile al formatiunii...

- Aproximativ 200 de persoane au protestat luni in Piata Unirii din Cluj-Napoca impotriva PSD si a guvernului. Manifestantii au scandat "Fara penali", "Jos Dragnea, jos", "Justitie, nu coruptie", "Nu mai dati afara tinerii din tara", "PSD, ciuma rosie" si au purtat pancarte cu cateva mesaje…

- In jur de 10.000 de persoane au protestat duminica seara, pentru a sasea zi consecutiv, pe strazile din Cluj-Napoca și in Piata Unirii (FOTO: Zoltan-Csongor Sipos). Peste 3.500 de persoane au protestat, pentru a sasea zi consecutiv, in Piata Unirii din Cluj-Napoca, unde au fost instalate 11 corturi…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in Cluj, Sibiu, Timisoara si Iasi impotriva modificarilor adoptate la Codul de procedura penala, scandand lozinci impotriva Guvernului si a PSD. Si in Bucuresti, peste 4.000 de oameni au protestat in Piata Victoriei, informeaza Agerpres. Peste 2.000 de persoane…

- Israelul are dreptul si se va apara impotriva actiunilor iraniene in Siria, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce s-a intalnit la Moscova cu presedintele rus Vladimir Putin, informeaza agentia de stiri Dpa.