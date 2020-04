Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de pompieri lucrau duminica in zona de excludere contaminata de la Cernobal, facand eforturi de aproape de peste trei saptamani pentru a stinge incendiile de padure in regiune, in contextul implinirii a 34 de ani de la catastrofa nucleara din 1986, potrivit dpa.Autoritatile au…

- Pompierii din Campeni au intervenit, in aceasta dupa-amiaza pentru stingerea a doua incendii de vegetație uscata și padure pe raza localitaților Ocoliș și Bistra. Statia de Pompieri Cimpeni intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma pentru lichidarea altor doua incendii de vegetatie…

- Un incendiu de vegetație uscata izbucnit miercuri s-a extins foarte mult și a pus in pericol fondul forestier, la Șaru Dornei. Peste 60 de oameni au avut de muncit ore bune pentru a stopa focul, care a afectat o suprafața de peste 30 de hectare de vegetație uscata și resturi de exploatație ...

- Un numar de 20 de pompieri au intervenit marti pentru stingerea unui incendiu intr-o gospodarie din localitatea giurgiuveana Stoenesti, iar o femeie in varsta de 60 de ani a suferit un atac de panica, dupa ce anexa gospodareasca in care gatea a luat foc si, din cauza vantului puternic, flacarile…

- Pompierii de la detasamentele Husi si Vaslui din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au intervenit, in cursul noptii de marti spre miercuri, pentru stingerea a doua incendii de vegetatie uscata, in total fiind afectata o suprafata de aproximativ 200 de hectare."Sectia…

- F.T. Uneori, e greu, foarte greu sa scrii de bine despe oameni. Despre anumiti oameni. Si mai greu este sa nominalizezi pe cei mai buni dintre cei buni, cata vreme toti sunt salvatori. Adica, pompieri. Mai exact, angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) “Serban Cantacuzino” Prahova.…

- In aceasta seara, in jurul orei 17:20, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit in localitatea Radulești, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata. Echipajele au acționat cu doua autopeciale de stingere cu apa și spuma. La stingerea incendiului pompierii…