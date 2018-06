Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general PSD, Marian Neacsu, sustine ca decizia de condamnare a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, “nu are nimic de-a face cu faptele si lucrarile dosarului si parca nici macar cu lupta politica”. ”Inca o etapa din lupta grea, incredibil de grea s-a consumat astazi, finalizandu-se printr-o…

- Circulatia rutiera este oprita prin fata Muzeului Antipa. In urma cu putin timp, in piata au fost citite declaratiile transmise de Viorica Dancila si Carmen Dan de sustinere a lui Liviu Dragnea, oamenii huiduind. De asemenea, oamenii au cantat: "Multi ani sa primeasca Liviu Dragnea!" Intre manifestanti…

- Peste 2000 de oameni s-au adunat, joi seara, in Piata Victoriei din capitala pentru a cere demisia liderului PSD, Liviu Dragnea, dupa condamnarea primita in dosarul ”Bombonica”. stirileprotv.ro The post Peste 2.000 de oameni protesteaza in Bucuresti. Manifestantii cer demisia lui Liviu Dragnea (VIDEO)…

- Protestatarii adunati joi in fata Guvernului au primit cu aplauze vestea condamnarii la inchisoare a liderului PSD, Liviu Dragnea. Cele cateva sute de persoane prezente in Piata Victoriei au aplaudat si au suflat in vuvuzele. Oamenii au scandat "Demisia, demisia!", "Kovesi,…

- Cateva sute de persoane protesteaza miercuri seara in Piata Victoriei fata de coalitia PSD ALDE, informeaza Agerpres.ro. Protestatarii au blocat o banda din carosabilul din zona Muzeului Antipa, dupa o altercatie cu politistii de la Rutiera. Cei prezenti la miting scandeaza Jandarmeria apara hotia ,…

- Cateva zeci de persoane protesteaza duminica seara in Piata Victoriei din Capitala, sufland in vuvuzele, fluturand steaguri si scandand impotriva coalitiei de guvernare. Jandarmii au inceput deja sa imprejmuiasca cu garduri spatiul din fata...

- Un miting impotriva abuzurilor, organizat de Partidul Social Democrat, la care sunt asteptate sute de mii persoane, are loc sambata, de la ora 20,00, in Piata Victoriei, transmite Agerpres.ro. Decizia a fost luata la inceputul saptamanii trecute de Comitetul Executiv National al PSD, iar la miting sunt…

