Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Dambovița anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Dambovița, obiectiv – instalație de tratare deșeuri colectate separat și centru de aport voluntar Șotanga”, propus…

- Stanele din munții Capațanii, modernizate cu panouri fotovoltaice Foto: http://www.worldbank.org/en/news. Reprezentantii Asociatiei Energia Inteligenta au finalizat astazi un proiect prin care o serie de stâne izolate din Munții Capațânii au fost dotate cu sisteme fotovoltaice…

- Primaria Municipiului Focsani a anunțat in urma cu puțin timp ca vor fi construite 59 de stații noi de transport public modern, dotate cu panouri fotovoltaice pentru alimentarea sistemelor de iluminat, incarcare USB cu fir și wireless, afisaj publicitar si informare calatori. Anunțul a fost facut pe…

- Silvian Ciuperca, fost președinte al Consiliului Județean Ialomița, a fost gasit fara suflare duminica dimineața, intr-o comuna din județul Valcea. Barbatul avea 73 de ani și se afla in concediu. Fostul președinte al Consiliului Județean Ialomița, Silvian Ciuperca, a fost gasit mort, duminica dimineața.…

- Potrivit MIPE, cheltuielile urmeaza sa fie decontate din Programul Operational Capital Uman. ”In acest scop, se propune crearea unei noi axe prioritare in cadrul POCU, cu o alocare de 100 milioane euro. Suma va proveni din relocarea a 50 milioane euro de la Axa prioritara 2 – ”Imbunatatirea situatiei…

- Asociația Energia Inteligenta lanseaza proiectul „Romania Tradiționala cu Energie Curata” prin care iși propune pastrarea tradițiilor romanești concomitent cu susținerea tehnologilor moderne care sa permita producerea de energie curata. Sub sloganul „Energia Curata care ne unește”, Asociația Energia…

- Caravana celui de-al zecelea an consecutiv de spectacole de teatru in mediul rural "Cultura'n Sura" debuteaza luni, 20 iunie, cu o serie de spectacole in mai multe sate din judetul Salaj, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Toate cladirile noi din Uniunea Europeana ar putea fi prevazute cu panouri solare pe acoperisuri, conform planurilor Comisiei Europene destinate accelerarii dezvoltarii energiilor regenerabile si inlocuirii gazelor si petrolului rusesc, informeaza Financial Times.