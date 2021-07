Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 20 iulie 2021, in județul Alba au fost raportate 5 cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.397 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.670 de persoane au fost…

- Astazi, 11 iulie 2021, in județul Alba au fost raportate ZERO cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.389 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.656 de persoane au fost…

- Astazi, 8 iulie 2021, in județul Alba au fost raportate ZERO cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.389 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.656 de persoane au fost…

- Astazi, 7 iulie 2021, in județul Alba au fost raportate ZERO cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.389 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.656 de persoane au fost…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Suceava au fost testate pentru Covid nu mai putin de 1.224 de persoane, fiind descoperite doar patru cazuri noi de coronavirus. Numarul de imbolnaviri noi cu virusul Sars-Cov-2 a scazut, in conditiile in care vineri au fost 12 cazuri. Pana astazi, 5 iunie, pe teritoriul…

- Au fost inregistrate 4 cazuri noi COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba luni, 31 mai. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.290 de persoane au fost confirmate pozitiv. Lista localitaților cu cazuri confirmate in ultimele 24 de ore: Sebeș – 3…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat doar 19 cazuri noi de coronavirus. In același interval de timp au fost testate nu mai puțin de1.471 de persoane din județ. Numarul de imbolnaviri noi este in scadere comparativ cu cel raportat miercuri,…

- In județul Suceava s-au confirmat 18 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu patru in minus fața de raportarea precedenta, dupa ce au fost prelucrate 496 de teste. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 23.865, iar al celor declarate vindecate la 22.454. In județul Suceava sunt 250 de cazuri…