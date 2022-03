Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de luni, in județul Suceava mai sunt doar opt localitați in scenariul roșu, cu o rata de infectare mai mare de trei cazuri de coronavirus la mia de locuitor. Acestea sunt Suceava, Campulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Siret, Coșna, Dorna Candrenilor, Ipotești și Mușenița. In ...

- Prefectura Suceava a informat ca in cursul zilei de astazi, in județ mai erau doar 14 localitați in scenariul roșu. Potrivit aceleiași surse, in municipiul Suceava rata de infectare a scazut la 3,85 cazuri de covid la mia de locuitori, de la 4,23 cat a fost vineri. Și numarul cazurilor active de coronavirus…

- Nu mai puțin de 103 de localitați sucevene, din cele 114, sunt in scenariul roșu. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale, din cele 114 localitați, una singura, Panaci, nu are cazuri de coronavirus, 6 au sub cinci cazuri in evoluție, 18 au sub zece cazuri in evoluție…

- In județul Suceava s-au raportat 225 de cazuri noi de coronavirus, cu 323 in minus fața de ziua precedenta, dupa ce au fost prelucrate 641 de teste. Numarul cazurilor active este de 5.067, iar incidența a urcat de la 8,76 la 9,03 la mia de locuitori. La nivelul județului nostru, din totalul de 114 localitați…

- In unitatile de invațamant preuniversitar din judetul Suceava a inceput distribuirea a 392.400 de teste rapide antigen noninvazive, conform repartizarii facute de Inspectoratul Școlar in 7 centre judetene (Colegiul Tehnic ”Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava, Colegiul…

- Din cele 114 de localitați ale județului Suceava, nu mai puțin de 66 sunt in scenariul roșu cu o rata de infectare mai mare de trei cazuri de Covid la mia de locuitori. 36 se afla in „zona galbena” și doar 12 figureaza in „zona verde”. Potrivit Prefecturii Suceava, conform distribuției cazurilor de…

- Nu mai puțin de 50 de localitați ale județului Suceava sunt in scenariul roșu, avand o rata de infectare mai mare de trei cazuri la mia de locuitori. In cursul zilei de astazi, cea mai mare incidența se inregistreaza in comuna Ipoteși, de 16 la mie, urmata de Dumbraveni, cu 15,98 la mie. La nivelul…

- In județul Suceava s-au raportat 17 cazuri noi de coronavirus, cu 4 in plus comparativ cu ziua precedenta, dupa ce au fost facute 1.311 teste. Numarul cazurilor active s-a redus cu 21, de la 353 la 332. In municipiul Suceava sunt 55 de cazuri in evoluție, cu trei mai multe decat la raportarea anterioara,…