Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a solicitat Ministerului Sanatatii un numar de 53.000 de doze de vaccin antigripal necesar pentru sezonul rece 2022-2023, in baza datelor transmise de medicii de familie si de spitalele din judet, a informat, marti, purtatorul de cuvant al institutiei, Gabriela…

- O echipa mixta de control, a Ministerului Sanatații și Direcției de Sanatate Publica (SDP) Alba, a efectuat un control la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj și a gasit o serie de nereguli

- Conducerea Instituției Prefectului, reprezentanții structurilor teritoriale ale MAI, ai Direcției de Sanatate Publica și Inspectoratului Scolar Judetean au participat astazi la sedința de lucru susținuta prin videoconferința de catre premierul Nicolae – Ionel Ciuca și miniștrii Lucian Nicolae Bode…

- Cel de-al 1.000-lea deces in randul persoanelor bolnave de COVID-19 a fost inregistrat, joi, in Harghita, dar numarul ar putea fi mai mare, tinand cont ca au fost persoane care au decedat acasa, fara sa fie testate sau evaluate medical, a precizat sefa Directiei de Sanatate Publica (DSP) Harghita, dr.…

- Un numar de 602 cazuri noi de cancer au fost inregistrate in primele sase luni ale acestui an in judetul Vaslui, numarul fiind in crestere fata de perioada similara a anului trecut, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Prefectul Radu Roca, in contextul creșterii numarului zilnic de cazuri de infectari cu coronavirus, a convocat astazi o intalnire cu conducerile Direcției de Sanatate Publica, a Unitații de Primiri Urgențe Satu Mare, a Serviciului de Ambulanța Județean și a spitalelor publice din județ (Spitalul Județean…

- CARAȘ-SEVERIN – Aleșii și responsabilii din Sanatatea carașeana s-au intalnit sa vorbeasca despre posibilitatea celui de-al 6-lea val Covid, despre maști, infecții nosocomiale și despre faptul ca jumatate din infectați fusesera anterior vaccinați! In acest cadru, s-a pus și problema investițiilor in…

- Sase puncte de acordare a primului ajutor pe perioada caniculei au devenit operationale, de luni, in judetul Timis, serviciile fiind asigurate de personal din cadrul scolilor postliceale de specialitate si al Societatii de Cruce Rosie Timis, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate…