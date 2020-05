Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Suceava a transmis, astazi, ca potrivit situației repartizarii cazurilor confirmate COVID 19 pana la data de 4 mai 2020 și a celor ramase in evoluție pana la aceasta data, intocmita de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistrau un numar de 1.322…

- Prefectura Suceava a comunicat, luni, 4 mai, ca pana la aceasta data in județul Suceava au fost efectuate 12.728 de teste. De asemenea, pana acum au fost externate din spital 1.305 persoane și au fost declarate vindecate 705 persoane.La nivelul județului Suceava, la data prezentului comunicat, in ...

- In ultimele trei zile, in județul Alba, au fost testate pozitiv doar doua persoane, la infecția cu noul coronavirus, din aproape 400 de teste prelucrate. Potrivit informatiilor date publicitatii marti, 21 aprilie, de catre Directia de Sanatate Publica Alba, in Alba sunt 159 de persoane diagnosticate…

- Diferența intre numarul de cazuri declarate vindecate de COVID-19 aparuta intre comunicarea facuta de Direcția de Sanatate Publica Suceava și cea a Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava vine din procedura destul de laborioasa de confirmare a vindecarii, care in aceasta ...

- Ziarul Unirea Alba, cu aproximativ 1.500 de teste COVID-19 efectuate, printre județele fruntașe la acest capitol, la nivel național Aproximativ 1.250 de teste pentru coronavirus au fost efectuate in judetul Alba de Directia de Sanatate Publica (DSP) in aproape doua saptamani, cu o capacitate actuala…

- Ministerul Sanatații și Direcția de Sanatate Publica Suceava au aprobat astazi, ca Spitalul Municipal Radauți sa devina spital suport pentru pacienții cu COVID-19. Aceste masuri au venit ca urmare a solicitarilor transmise de conducerea Spitalului Municipal Radauți, care in ultima perioada primea destul…

- “Astazi vom depași cifra de 400 de teste COVID 19 efectuate in Laboratorul DSP Alba de la punerea in funcțiune a liniei Real Time PCR pe care instituția noastra a primit-o in comodat de la USAMV CJ (pana la acel moment fusesera efectuate aprox 120 teste la CJ). Ne marim constant capacitatea de testare,…

- Ziarul Unirea 4.973 de TESTE pentru COVID-19 efectuate OFICIAL in Romania: 277 de pacienți infectați, 4.696 cu rezultat negativ 4.973 de TESTE pentru COVID-19 efectuate OFICIAL in Romania: 277 de pacienți infectați, 4.696 cu rezultat negativ Pana la aceasta ora, in Romania , au fost prelucrate 4.973…