- La doar 10 zile de la inceperea noului an școlar, elevii din 52 de clase din județul Brașov, fac cursuri online. Potrivit datelor raportate miercuri, 22 septembrie, de Inspectoratul Scolar Judetean (IȘJ) Brasov, 1.377 de elevi din 52 de clase din judet, invata in online, dupa ce au fost confirmate cazuri…

- Prescolarii si elevii scolii din comuna Studina, unde incidenta cazurilor de COVID-19 a ajuns la 5,04 la mie, vor participa la cursuri online in urmatoarele doua saptamani, dupa ce Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Olt a decis, miercuri, suspendarea activitatilor didactice care…

- Elevi din patru clase din diferite unitati de invatamant din judetul Tulcea invata in sistem online, dupa ce patru copii s-au imbolnavit de COVID-19, a declarat luni, pentru AGERPRES, subprefectul Nicolae Topoleanu. Trei din clasele in care se preda in sistem online sunt in scoli din municipiul Tulcea,…

- Valul 4 al pandemiei incepe sa faca ravagii mai devreme decat ne-am imaginat. Locurile in spitale se ocupa extrem de repede, numarul de cazuri creste de la o saptamana la alta, iar la acestea se adauga si indiferenta la capitolul vaccinare.

- Sase clase au intrat in sistem online de ieri si alte sase de astazi. Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta a informat astazi ca in zece scoli din judetul Constanta sunt clase care au intrat deja in sistem online dupa ce au fost confirmati elevi infectati cu COVID 19. Potrivit ISJ Constanta este…

- Primul caz de infectare cu virusul West Nile, in Romania, a fost confirmat, vineri, in județul Olt. Potrivit medicilor, prima pacienta din Romania confirmata cu virusul West Nile, este o femeie in varsta de 48 de ani, din județul Olt, care s-a prezentat la spitalul din Slatina pentru internare, pe 30…

- Satenii din localitatea Cungrea, județul Olt, așteapta o explicație in legatura cu decesul inexplicabil al porcilor din batatura. Numai dintr-o singura gospodarie din județul Olt au murit patru animale, iar un al cincilea a fost sacrificat in incercarea de a se pune un diagnostic, care insa se lasa…

- Polițiștii din județul Olt au de stabilit ce s-a intamplat cu o femeie care a fost dusa de urgența la spital, avand nevoie de ingrijiri, ca urmare a unui incident violent careia i-a cazut victima. Femeia, o persoana fara adapost, a fost gasita injunghiata, in zona unui supermarket din orașul Balș, conform…