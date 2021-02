Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a aprobat, in sedinta de vineri, ca 154 de unitati de invatamant sa functioneze in scenariul galben, 57 in cel rosu si 42 in cel verde. "Se aproba scenariul de functionare corespunzator fiecarei unitati de invatamant din judetul Ilfov…

- Mai mult de o jumatate din totalul celor 133 de unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica din judet vor relua luni cursurile dupa scenariul galben, potrivit unei hotarari adoptate vineri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Botosani. Potrivit documentului aprobat…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) asteapta propunerile Consiliilor de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar privind scenariul de functionare, avizate de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si DSP Bucuresti,

- Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si avizului Institutului National de Sanatate Publica, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a adoptat, vineri, in sedinta extraordinara, Hotararea CJSU nr. 3, prin care s-a facut propunerea…

- Locuitorii din comuna Berceni din județul Ilfov, raman in carantina inca 14 zile, a decis, joi, Prefectura Ilfov. Carantina intra in vigoare de joi, in Ajunul Craciunului, de la ora 22.00. Prefectura Ilfov a anunțat ca in urma analizei de risc intocmita de catre Direcția de Sanatate Publica Ilfov, a…

- Masura de carantinare zonala se prelungeste cu 14 zile, incepand cu data de 24 decembrie, ora 22,00, pentru comuna Berceni, transmite Prefectura Ilfov prin intermediul unui comunicat. "Institutia Prefectului - Judetul Ilfov informeaza cu privire la faptul ca, in urma analizei de risc zona focar intocmita…

- Locuitorii din comuna Dobroești, din Ilfov, au inceput sa primeasca mesaje de tip RO-Alert, in care sunt avertizați asupra ratei mari de raspandire a coronavirusului și sunt sfatuiți sa respecte cu strictețe normele de siguranța.ATENTIE!!! In comuna Dobroești, cu satele aparținatoare Dobroești și Fundeni,…

- Masura de carantinare se prelungeste pentru o perioada de 7 zile, incepand de sambata, ora 22,00, in localitatile Corbeanca, Dobroesti, Mogosoaia, Otopeni si Popesti-Leordeni din judetul Ilfov. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov, deciziile survin urmare a ordinelor emise in acest sens de seful…