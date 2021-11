Stiri pe aceeasi tema

- Reluarea cursurilor cu prezența fizica se realizeaza pentru toate unitațile de invațamant preuniversitar cu un procent de minimum 60% din personal vaccinat, potrivit unui ordin comun emis de Ministerul Educației și de Ministerul Sanatații. Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a facut publica…

- Decizia privind modul de reluare a cursurilor scolare incepand din data de 8 noiembrie, in acest moment, trebuie descentralizata la nivelul fiecarei unitati de invatamant, in functie de situatia epidemiologica de la nivelul localitatii, considera reprezentatii Federatiei

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis ca pragul de vaccinare pentru desfașurarea cursurilor școlare cu prezența fizica a elevilor este 60%. Documentul urmeaza sa fie semnat de miniștrii Educației și Sanatații. CONSULTAȚI AICI DECIZIA CNSU CNSU a propus vineri ca, pentru…

- CNSU a emis vineri hotararea referitoare la desfasurarea cursurilor cu prezenta fizica in unitatile de invatamant preuniversitar in cadrul carora un procent de minimum 60 % din personal este vaccinat. ”Se propune ca, pentru adaptarea modalitatii de desfasurare a cursurilor din cadrul unitatilor…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a declarat miercuri ca pana la 6 la mie rata de infectare, toate cresele, gradinitele si scolile functioneaza cu prezenta fizica, iar dupa depasirea acestui prag, raman deschise doar cresele si gradinitele si toti elevii trec in online, cu exceptia invatamantului special.…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a explicat ca elevii vor fi testați in cazul in care un coleg de clasa este depistat cu infecție cu SARS-CoV-2. Daca este confirmata o a doua imbolnavire, clasa va trece in online, insa autoritațile iau in calcul și ipoteza de a le permite celor vaccinați sa participe…