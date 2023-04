Stiri pe aceeasi tema

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN valabila in intervalul 03 aprilie, ora 23 – 05 aprilie, ora 10, in care sunt vizate temperaturi scazute, cantitați insemnate de precipitații ce vor depasi 20…25 l/mp si pe arii restranse 40…50 l/mp, intensificari ale vantului unde vitezele la rafala vor depași 55…65…

- Sute de locuitori din Alba, fara energie electrica din cauza vantului puternic. Copaci cazuți peste firele de curent Marți dimineața, peste 600 de locuitori din județul Alba nu aveau curent, din cauza avariilor produse la rețea in urma vantului puternic. Județul se afla sub Cod Galben de vant, respectiv…

- Razie in județul Dambovița, ucrainean prins beat la volan, pe strazile din Targoviște, in noaptea de 18 spre 19 martie a.c., polițiștii din cadrul The post Razie in județul Dambovița, ucrainean prins beat la volan, pe strazile din Targoviște.VIDEO first appeared on Partener TV .

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit codul portocaliu de viscol pentru zona montana a județului Cluj. Codul portocaliu de viscol pentru zona de munte a județului Cluj a fost prelungit, sambata, 25 februarie, pana la ora 15.00. Potrivit meteorologilor, se vor semnala intensificari puternice…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis trei mesaje de avertizare meteorologica care vizeaza județul Dambovița, astfel: COD GALBEN valabila in intervalul 21 februarie, ora 10 – 22 februarie, ora 08, in care sunt vizate, in zona montana, la altitudini de peste 1500 m, intensificari susținute ale…

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 16 ianuarie, ora 17 – 19 ianuarie, ora 20 Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ la munte, intensificari ale vantului, viscol in zona montana inalta Zone afectate: conform textului In intervalul menționat, in nordul Moldovei va ploua, la munte…

- RADARELE sunt la datorie pe șoselele din judetul Dambovița, astazi, 14 ianuarie 2023,scopul politistilor care desfasoara aceste actiuni The post RADARELE sunt la datorie pe șoselele din judetul Dambovița, astazi, 14 ianuarie 2023 first appeared on Partener TV .

- Incepand de joi, 5 ianuarie, ora 14, si pana vineri, 6 ianuarie, ora 12, vor fi intensificari ale vantului, viscol, la altitudini de peste 1.700 metri. In intervalul menționat, la munte vantul va avea intensificari, cu viteze de 70…90 km/h, iar in zona inalta (la peste 1.700 m), rafalele vor depași…