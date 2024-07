In judetul Constanta: O localnica din Techirghiol are nevoie de ajutorul comunitatii in urma unei tragedii din familia sa O localnica din Techirghiol, judetul Constanta, are nevoie de ajutorul comunitatii in urma unei tragedii ce a avut loc in familia sa. Aceasta, conform celor spuse de ea, la finalul saptamanii trecute, a suferit o grea pierdere, fratele si varul ei, au decedat in urma unui tragic accident rutier in UK, alaturi de alti 2 prieteni. "Cu durere in suflet si inima franta as dori sa ma adresez pe aceasta cale tuturor, in aceasta situatie devastatoare. Sambata noapte, fratele si verisorul meu de 20 ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

