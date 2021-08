Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,01 in municipiul Brașov și 0,02 in județ. Sunt pozitive 10 persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA30.07.2021 – – – -Total650102100.02SAMBATA DE SUS162510.62LISA186410.54MANDRA309810.32POIANA…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,01 in municipiul Brașov și 0,02 in județ fața de 0,01 cat a fost marți. Sunt pozitive 10 persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA28.07.2021 – – – -Total650102100.02POIANA MARULUI333330.90SAMBATA…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,00 in municipiul Brașov și 0,01 in județ. Sunt pozitive cinci persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA22.07.2021 – – – -Total65013850.01SOARS221300.00SINCA NOUA169000.00SINCA386300.00SERCAIA299900.00VULCAN524600.00VOILA326000.00VISTEA239200.00VAMA…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, in județul Brașov sunt opt persoane infectate cu COVID-19. Incidența este 0,01 in municipiu și in județ. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA16.07.2021 – – – -Total65034880.01POIANA MARULUI333220.60DUMBRAVITA522610.19MUNICIPIUL…

- Potrivit informațiilor frunizate de Direcția de Sanatate Publica, in județul Brașov sunt pozitive 11 persoane. Incidența cazurilor de COVID-19 este 0,02 in județ și municipiu. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA12.07.2021 – – – -Total650348110.02MOIECIU473210.21BUDILA508010.20BRAN534510.19DUMBRAVITA522610.19HARMAN728310.14MUNICIPIUL…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, in județul Brașov și in municipiu, incidența este 0,02. Sunt pozitivie 12 persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA09.07.2021 – – – -Total650302120.02MOIECIU473510.21BUDILA507710.20BRAN534410.19DUMBRAVITA522910.19HARMAN728210.14MUNICIPIUL…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,02 in municipiul Brașov și 0,03 in județ. Sunt pozitive 22 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA24.06.2021 – – – -Total650356220.03JIBERT286110.35TARLUNGENI1152830.26HALCHIU507910.20HOGHIZ520310.19MUNICIPIUL…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,03 in municipiul Brașov și 0,04 in județ. Sunt pozitive 27 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA23.06.2021 – – – -Total650356270.04JIBERT286110.35TARLUNGENI1152830.26HALCHIU507910.20SANPETRU1014620.20HOGHIZ520310.19MUNICIPIUL…