Munca fara forme legale in afara tarii poate avea consecinte extrem de grave. Cei care pleaca pe cont propriu, pe filiere pe care statul, prin institutiile sale, nu le poate controla, isi risca inclusiv integritatea si libertatea. Desi exista institutii ale statului care intermediaza si asigura un contract de munca sigur, romanii nu acceseaza aceste servicii gratuite. In judetul Botosani, de exemplu, exista o singura firma de plasare a fortei de munca, si doar cateva zeci de persoane consiliate de Serviciul EURES, desi numarul persoanelor plecate in strainatate este de ordinul miilor. Reporter:…