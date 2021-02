Stiri pe aceeasi tema

- NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 VOINESTI Post-ul Au mai ramas doar doua localitați in scenariul roșu. Situația din fiecare localitate, astazi, 23 ianuarie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența prin care se poate suspenda invațamantul in format fizic pana la data de 8 februarie, in cazul antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor. In aceste condiții, cursurile online continua cel puțin pana la acea…

- Comitetul pentru Situații de Urgența a adoptat, miercuri, ridicarea restricțiilor impuse in ultimele saptamani in comunele Scutelnici, Buda, Stalpu și Parscov. Municipiul Buzau se afla in continuare in scenariul roșu, fara a fi impusa carantina. In cele patru localitați, cu doua saptamani in urma, a…

- Ziarul Unirea Noi RESTRICȚII pentru 4 localitați din județul Alba care intra in scenariul roșu. Hotararea CJSU La nivelul unitaților administrativ-teritoriale Aiud, Ocna Mureș, Cricau și Sancel unde rata de incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de imbolnavire cu SARS–COV-2 este de peste…

- In 36 de localitați ale județului Covasna, incidența cumulata a cazurilor de infectare cu COVID-19, pe ultimele 14 zile (fara focare), a depașit 3/1000 de locuitori, potrivit datelor transmise duminica, de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Covasna. Aceste localitați sunt Sf.Gheorghe, Aninoasa, Arcuș,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj, a stabilit, in cadrul ședinței de vineri seara, ca alte 9 comune care au depașit pragul de 3 cazuri de COVID-19/1.000 locuitori vor trece in scenariul roșu.Astfel, avand in vedere ca rata de incidența cumulata a cazurilor Covid- 19 in ultimele 14 zile…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj urmeaza sa ia noi masuri pentru limitarea și prevenirea raspândirii virusului SARS-COV-2 în comunele Aluniș, Bonțida, Gârbau și Geaca, dupa ce aceste unitați administrativ-teritoriale au depașit…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj anunța ca se prelungesc cu inca doua saptamani masurile de limitare a raspandirii COVID-19, din cauza numarului ridicat de cazuri din ultima vreme.Astfel, școlile raman inchise 14 zile, iar purtarea maștii va ramane obligatorie in toate spațiile deschise…