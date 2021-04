În Japonia, o pisică a fost numită șef al Departamentului de poliție Poliția din orașului japonez Toyama a numit pentru o zi drept șef al departamentului o pisica. Despre acest lucru a anunțat NHK. Motivul numirii ceremoniale a fost faptul ca animalul de companie pe nume Coco a salvat viața unei persoane. In vara anului trecut, o locuitoare a observat cum pisica arata mereu in direcția canalului de irigare al orașului. Femeia a vazut ca animalul urmarea un batri Citeste articolul mai departe pe noi.md…

