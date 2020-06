Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal masculin CSU din Suceava vizeaza intarirea lotului in perspectiva barajului pentru promovare in Liga Naționala. In acest sens, gruparea pregatita de Adrian Chiruț și Iulian Andrei a transferat opt jucatori in ultima saptamana și jumatate. Ultimul sosit este ucraineanul Vicheslav Sadovyi,…

- Federatia Romana de Fotbal a realizat o analiza ampla destinata reprezentatelor Ligii 3. In primul episod, dedicat formatiilor care fac pasul de la nivel judetean, Timisul a reiesit in fruntea ierarhiei, cu opt grupari promovate care apoi au incheiat pe teren primul sezon la nivel national. Perioada…

- Liga 4 CEI MAI BUNI… Husul a dominat ultimul deceniu in Liga 4 Vaslui. Patru din ultimele 10 titluri au ajuns la Husi, trofeele fiind castigate de trei echipe diferite, FCM Husi (2010/2011 si 2011/2012), Pajura Husi (2015/2016) si Husana Husi (2018/2019). In ultimele zece editii ale Ligii 4, din 2009…

- Un post public de televiziune din Germania a creat topul celor mai frumoase goluri din fotbalul mondial in ultimul deceniu, in baza rezultatelor unui sondaj realizat in randul telespectatorilor sai.

- Simona Halep ocupa locul al treilea intr-un clasament al punctelor WTA acumulate in ultimii zece ani in circuitul profesionist, potrivit site-ului WTA, citat de Agerpres.Halep, care nu a iesit din top 10 dupa 2014, este devansata de americanca Serena Williams si de cehoaica Petra Kvitova.…

- Actele normative in baza carora se vor acorda despagubiri agricultorilor afectati de seceta din acest an urmeaza sa fie elaborate nu mai devreme de doua-trei saptamani, perioada necesara pentru finalizarea constatarilor pe teren, a declarat, joi, la Iasi, premierul Ludovic Orban. "A fost emis ordinul…

- 400 de polițiști argeșeni și 120 de jandarmi, pe strazile din Argeș, in perioada Paștelui. In perioada Sarbatorilor Pascale, pentru a asigura ordinea publica și pentru a impune respectarea ordonanțelor militare, in Argeș vor acționa efective importante ale forțelor de ordine. Astfel, aproape 400 de…

- Oficial, in Liga 1 nu se mai joaca fotbal din 9 martie, intrucat FRF a decis ca toate activitațile fotbalistice sa fie suspendate din cauza pandemiei de coronavirus. Dar asta nu inseamna ca nu ne putem imagina ce fac vedetele autohtone. Am adunat aici cele mai importante 10 „știri” din aceasta perioada.…