- Cuba a inceput luni sa vaccineze 124.000 de angajați din domeniul sanitar cu Abdala, al doilea sau vaccin candidat impotriva Covid, in cadrul unui test pe scara larga in randul populațiilor cu risc, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Este vorba despre persoane cu varste cuprinse intre 19 și 80…

- Un nou transport ce conține 46.000 de doze de vaccin anti-Covid ajunge, vineri, in Republica Moldova. Donația de doze de vaccin a fost facuta prin platforma COVAX. Pana la sfarșitul lunii, in Moldova vor mai ajunge 50.000 de doze donate de Romania. „Azi mai vine un lot de vaccin. In total, pana la…

- Din fondul de rezerva al executivului, Guvernul a aprobat alocarea a 60 000,0 mii de lei Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale pentru procurarea vaccinului impotriva COVID-19. {{506616}}Din acești bani urmeaza a fi procurate 338 600 doze (preț estimativ 10 USD), ceea ce constituie circa…

- Kane Tanaka, care a invins de doua ori cancerul, care a trecut prin doua pandemii globale și care marturisește, sincer, ca iubește bauturile gazoase, va purta flacara olimpica la trecerea prin orașelul Shime, prefectura Fukuoka, a dezvaluit CNN . Familia ii va sta alaturi cu un carucior cu rotile pregatit,…

- In Japonia a inceput miercuri vaccinarea impotriva COVID-19, cu produsul Pfizer/BioNTech, transmite Reuters. Este ultima tara din G7 - grupul celor mai avansate economic - care demareaza procedura, potrivit AGERPRES. Premierul Yoshihide Suga incearca sa asigure gazduirea la vara a Jocurilor…

- Guvernul a decis introducerea unor categorii noi in etapa a doua de vaccinare impotriva Covid-19. Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt programate in perioada 23 iulie - 8 august. Comitetul Olimpic Internațional nu obliga sportivii sa se vaccineze, dar autoritațile din Romania vor sa elimine orice risc.…

- Prim-ministrul Japoniei, Yoshihide Suga, a decis miercuri sa extinda starea de urgenta din cauza pandemiei de COVID-19 si la alte regiuni din tara dupa ce Japonia s-a confruntat cu o crestere a numarului de cazuri, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Citește și: O fotografie a Kamalei Harris,…

- Japonia intentioneaza sa extinda starea de urgenta declarata in contextul pandemiei de coronavirus la alte cinci prefecturi din afara zonei metropolitane Tokyo, pe fondul unei resurgente a cazurilor de contaminare din aceste regiuni, au declarat marti oficiali guvernamentali, relateaza Kyodo.…