Stiri pe aceeasi tema

- Trendsetterii japonezi se pot proteja acum impotriva noului coronavirus intr-un stil luxos cu ajutorul unor masti impodobite cu diamante si perle in valoare de un milion de yeni (9.600 dolari) fiecare, relateaza miercuri Reuters, potrivit AGERPRES. Lantul Cox Co's Mask.com a inceput sa vanda…

- Autoritatile din Thailanda au confiscat ketamina de contrabanda in valoare de circa un miliard de dolari si avand ca destinatie probabila in cea mai mare parte Europa, Japonia sau Coreea de Sud, a anuntat joi Biroul thailandez antidrog, transmite Reuters.

- Directorul Pfizer a vandut actiuni de 5,6 mil. dolari in ziua in care titlurile s-au apreciat cu 15%, dupa anuntarea rezultatelor promitatoare ale vaccinului pentru COVID-19 Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a vandut, luni, actiuni ale grupului farmaceutic american in valoare de aproape 5,6…

- Miliardarul Jeff Bezos a vandut in aceasta saptamana actiuni Amazon in valoare de peste 3 miliarde de dolari, potrivit documentelor depuse la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare, obtinute de Openinsider, transmite Reuters.Bezos a accelerat vanzarile de actiuni Amazon in ultimul…

- Bezos a accelerat vanzarile de actiuni Amazon in ultimul an. In luna august, Bezos a scos la vanzare actiuni Amazon de peste 3,1 miliarde de dolari, dupa o alta vanzare, de peste 4,1 miliarde de dolari, efectuata in februarie. Vanzarile din aceasta saptamana aduc totalul sumei obtinute de Bezos din…

- SUA si Polonia au incheiat un acord de cooperare in domeniul energiei nucleare, conform caruia Polonia ar putea cumpara tehnologie nucleara in valoare de 18 miliarde de dolari de la companii americane, a anuntat luni Departamentul american al Energiei, transmite Reuters.SUA concureaza cu China…

- Un judecator american a ordonat guvernului Iranului sa plateasca daune punitive si compensatorii in valoare de 1,4 miliarde de dolari familiei unui fost agent al FBI care a disparut in timpul unei calatorii pe o insula iraniana, in martie 2007, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Intr-o decizie…

- Banca Mondiala vrea sa cumpere vaccin anti-COVID pentru tarile sarace. Plan de finanțare de 12 mld. dolari Presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, a declarat marti ca vrea sa obtina acordul boardului institutiei pentru achizitia de vaccinuri pentru noul coronavirus de catre tarile sarace si in…