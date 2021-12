Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a sprijini tranziția catre o mobilitate mai curata, mai ecologica și mai inteligenta, in conformitate cu obiectivele Pactului ecologic european, Comisia a adoptat astazi patru propuneri care vor moderniza sistemul de transport al UE. Prin creșterea conectivitații și transferarea mai multor pasageri…

- Urmeaza a fi reabilitat tronsonul de cale ferata Bender-Caușeni-Basarabeasca-Etulia-Giurgiulești, cel mai aglomerat tronson de cale ferata din țara care asigura tranzitul de marfuri din Romania, Ucraina și Federația Rusa. Proiectul de modernizare a acestuia va fi realizat din resursele oferite de Banca…

- Autobuzele nu vor mai circula pe liniile de tramvai, in Bucuresti, in perioada 27 decembrie - 27 martie, din motive de siguranta. Totodata, calatorii nu vor mai utiliza statiile de tramvai ca zona de asteptare pentru autobuze.

- Autobuzele nu vor mai circula pe calea proprie a tramvaielor in Bucuresti, in perioada 27 decembrie 2021 - 27 martie 2022, a anuntat, luni, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI).

- Mijloacele de transport in comun de pe liniile de tramvai 1, 2 și 4 vor circula deviat, in 13 și 14 noiembrie, din cauza lucrarilor ce vor avea loc pe tronsonul strada Coriolan Brediceanu – bulevardul Republicii, dupa cum urmeza: liniile 1 (de la Gara de Nord) și 2 (de la Dambovița) vor circula pe […]…

- Șoferul unui autobuz a fost surprins marți cand a forțat barierele de la o trecere de cale ferata, intre stațiile Crivina – Brazi din județul Prahova. ACTUALIZARE 17.40. Potrivit IPJ Prahova, polițiștii deplasați la fața locului l-au identificat pe șoferul care a forțat bariera. Este vorba de un barbat…

- Articolul Autobuzele de pe liniile 11 și11B, catre Vadu Pașii, vor circula dupa un nou orar de transport, din 26 octombrie 2021 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Avand in vedere deschiderea noului pod de la Vadu Pașii programul de transport al operatorului regional SC Trans Bus SA se va executa…

- Spitalul de Urgența Sibiu a dat in folosința o noua structura modulara unde vor funcționa cabinetele medicale, dupa o strangere de fonduri inițiata de șeful secției, conf.dr. Victoria Birluțiu. In paralel, au fost achiziționate 50 de noi rampe de oxigen, in special pentru bolnavii COVID-19. Construcția…