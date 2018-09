Stiri pe aceeasi tema

- In China, circa 40.000 de porci au fost sacrificati, in prima luna de la depistarea unui focar de pesta porcina africana, in incercarea de a nu raspandi virsul in Asia, scriu The Economist si Reuters. In Romania, numarul este de patru ori mai mare, in opt luni.Situatia poate provoca diverse efecte.

- Pesta porcina africana a dat peste cap Romania, zonele cele mai afectate fiind cele din sud estul tarii. Din pacate, nu exista vaccin sau leac pentru virus, mortalitatea fiind de 100 in randul porcilor mistreti si domestici. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Animalelor ANSVSA…

- Colegiul Medicilor Veterinari din Romania au reacționat dupa ce ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ieri in conferinața de presa ca Romania nu are medici veterinari specializați pe pesta porcina africana . „Nu exista in nici o țara din lume medici veterinari specialiști in pesta porcina…

- In judetul Satu Mare se inchid focarele de pesta porcina africana Tot mai multe focare de pesta porcina africana se închid în judetul Satu Mare, acolo unde a aparut boala pentru prima oara în România. În timp ce pesta porcina africana este confirmata aproape…

- Pesta porcina africana, aflata la granițele Vasluiului, a bagat in alerta și conducerea Asociației Județene a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS), care a dispus luare unor masuri urgente pentru prevenirea apariției și extinderii virusului in județ. In acest sens, cei peste 820 de vanatori din…

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat in judetul Constanta. Autoritatile au dispus restrictii de circulatie si au instituit filtre la intrarea si iesirea din localitate.

- Nou focar de pesta porcina africana, de aceasta data la Giurgeni, in județul Ialomița. Boala a fost confirmata in doua gospodarii, iar Autoritatea Sanitara Veterinara a impus imediat masuri preventive si carantina.

- Peste 30 de suine vor fi eutanasiate, vineri dupa-amiaza, de medicii veterinari tulceni, din cauza unei suspiciuni de pesta porcina africana (PPA) aparuta intr-o gospodarie privata situata la aproape patru kilometri distanta de municipiul Tulcea, potrivit prefectului judetului, Lucian Furdui. Analizele…