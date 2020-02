Iesenii ar putea afla cel tarziu in iunie 2020 numele companiilor care vor livra 44 de autobuze electrice si 16 tramvaie in capitala Moldovei. Acesta este termenul maxim asumat de Ministerul Dezvoltarii pentru finalizarea evaluarii in cazul celor trei licitatii aflate in desfasurare. Potrivit unei adrese a autoritatii centrale, cel mai rapid va fi aflat rezultatul la procedura privind achizitia a 16 tramvaie. In acest caz o singura firma a depus oferta (pro (...)