Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman a declarat, luni, la Profit TV, ca el a fost unul dintre cei care l-au sfatuit pe Florin Citu sa faca un pas in spate, in negocierile cu cei de la PSD, pentru ca daca ar fi insistat sa ramana premier, ar fi fost ”pulverizat”. ”Un om politic rezista atata timp […] The post…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri dimineața, inaintea urmatoarei runde de negocieri cu PNL și UDMR pentru formarea unui nou guvern, ca social-democrații vor veni cu propunere de premier și vor cere ca, in mecanismul rotației, PSD sa aiba prima tragere la funcția de premier. Ciolacu…

- Președinții celor doua formațiuni aflate la Guvernare, Florin Cițu și Kelemen Hunor, se intalnesc, joi, dupa consultarile de la Cotroceni, pentru a stabili din nou portofoliile care revin faecarui partid in noul Guvern cu Nicolae Ciuca premier. Florin Cițu a declarat, dupa consultarile PNL cu Klaus…

- Un comitet al Congresului brazilian este pregatit sa formuleze acuzații de omucidere in masa impotriva președintelui Jair Bolsonaro, in legatura cu modul de gestionare a pandemiei din aceasta țara, arata un raport guvernamental intrat in posesia CNN. CNN Brasil a intrat in posesia unor documente intocmite…

- Artistul Tudor Chirila l-a criticat dur pe Klaus Iohannis, dupa ce acesta nu a exclus ideea de a-l nominaliza din nou premier pe Florin Citu. El susține ca “eșecul acestei guvernari și al acestui președinte este ca au subminat și ultima farama de incredere de care eram capabili”. „Urmeaza incercarea…

- Dacian Cioloș, noul președinte al USR PLUS, a declarat, dupa rezultatul votului, ca nu va accepta revenirea in coaliția de guvernare cu Florin Cițu premier. ”Știți poziția USR-PLUS pana acum, nu cred ca aceasta poziție se va schimba. Putem intra intr-o coaliție cu PNL și UDMR, dar nu cu Florin Cițu…

- Ludovic Orban a pierdut președința Partidului Liberal in fața lui Florin Cițu. Extrem de dezamagit de rezultat, Orban s-a ținut de cuvant și, de pe scena Congresului a anunțat ca iși va da demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. De altfel, a spus inca din campanie ca cine pierde pleaca…

- Reprezentanții USR PLUS au postat, sambata, pe pagina oficiala de Facebook a alianței ca exclud varianta de a se intoarce la guvernare cu Florin Cițu premier. USR PLUS raspunde astfel declarațiilor lansate la congresul PNL de “tabara Cițu” care a vorbit despre discuții și negocieri purtate pentru refacerea…