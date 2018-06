În Italia, un ocoliş al democraţiei Uneori cea mai sigura cale de a provoca schimbarea este sa i te impotrivesti. Acesta ar putea fi cazul Italiei, unde recentele alegeri au adus la putere doua partide nationaliste si eurosceptice cunoscute ca Miscarea 5 Stele si Liga. Ele au castigat impreuna suficiente mandate pentru a forma o coalitie de guvernare, ceea ce au reusit sa faca saptamana trecuta, dar desi ambele si-au moderat retorica anti-UE din campania electorala, ele au ales pentru postul de ministru de finante o figura controversata care vrea iesirea din zona euro. Apoi, intr-o miscare pe care nimeni n-a anticipat-o,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

