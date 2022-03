În Italia se cere vaccinarea refugiaților din Ucraina Pentru prima data de cand a inceput exodul refugiaților din Ucraina, cineva – și ma refer la oficialitațile statelor europene spre care se indreapta oamenii fugiți cu ce au pe ei din calea bombelor – se intreaba daca e in regula ca atatea persoane nevaccinate sa dea iama la granițe. Acesta este consilierul regional pentru sanatate din Lazio, Italia, Alessio D’Amato, care arata ca Ucraina este una dintre cele mai puțin vaccinate țari din Europa. 63% dintre cetațenii ucraineni nu sunt vaccinați nici macar cu o doza. Și, acum, refugiați fiind, ajung in buna parte dintre țarile europene. Deci, și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

