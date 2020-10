19.143 de noi cazuri de coronavirus in 24 de ore s-au inregistrat in Italia.Anuntul a fost facut astazi de Ministerul Sanatații. Este cel mai mare bilanț zilnic de la debutul pandemiei, potrivit Reuters. Ieri a fost inregistrat recordul anterior. Atunci, Italia a raportat 16.079 noi cazuri in 24 de ore. Ministerul a spus, de asemenea, ca s-au inregistrat 21 de decese legate de Covid, fața de 136 cu o zi inainte și cu mult mai puțin fața varful inregistrat in Italia in lunile martie și aprilie. Atunci, bilanțul zilnic al deceselor ajungea și la 900 de decese. 37.059 de oameni au murit, in total,…