Stiri pe aceeasi tema

- Au venit prea devreme din țarile calde și îngheața din cauza frigului. Sute de berze au sosit deja în sud-estul Europei dupa ce au fost pacalite de temperaturile înalte de la începutul lunii martie.

- Fapta lui Mocanu a fost comisa in data de 14 octombrie 2015, atunci cand o ruda l-a rugat sa conduca pana in Romania pentru a efectua revizia la masina. In punctul de trecere a frontiera, un politist i-a reprosat lipsa documentului, iar soferul i-a oferit acestuia 25 de lei si 5 euro „ca sa fie bine…

- Despre Ionuț Boaca, baiatul din comuna Scornicești, județul Olt, care la 15 ani a fost depistat cu multiple metastaze la plamani, v-am povestit in luna august a anului trecut. Pe atunci, urma cu strictețe tratamentul pe care i-l recomandasera medicii din Craiova, tratament care insa, din pacate, nu…

- Tatal baiatului din Cluj care s-a aruncat de la etajul 11 a facut infarct la auzul vestii Gestul tanarului de 18 ani din Cluj, care s-a aruncat pe geam, de la etajul 11 a lasat o stare de uimire in urma. Nu-si poate explica nimeni cum a putut avea loc tragedia, cand nimic nu parea sa prevesteasca acest…

- Patru funcționarti publici ai RAR au fost reținuți, luni, de ofițerii DGA pentru fapte de corupție. Este vorba de ingineri acuzați ca au primit sume de bani și alte foloase de la mai multe persoane pentru acordarea inspecției tehnice și eliberarea actelor de identificare a unor autoturisme care nu indeplineau…

- In acest sens, imagini luate prin satelit in decembrie si ianuarie au relevat mari desfasurari de tancuri si alte vehicule intr-un aeroport din apropierea capitalei nord-coreene, in ceea ce par a fi exercitii pentru o mare parada militara.

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiar, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei Romaniei din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- La sfarșitul anului precedent, președintele Victor Moraru a organizat o gala administrativa sub egida «25 de ani de administrație locala». In cadrul evenimentului, președintele Consiliului Județean a semnat demonstrativ (sau ostentativ?) documentația de aprobare a investiției de 25 milioane de euro…