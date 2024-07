În Italia, condiţiile meteo extreme au influenţe complexe asupra mediului Vara torida inregistrata in Romania afecteaza puternic intreg sudul continentului balcanic si Peloponezul. In Italia, conditiile meteo extreme au influente complexe asupra mediului. Valul de caldura nord-african cuprinde in aceste zile intreaga peninsula, cu temperaturi mult peste media perioadei, nu numai in sudul, ci si in nordul Italiei. Conditiile meteorologice sunt si mai dificile, din cauza umiditatii relative care creste tot mai mult, in special in zonele de coasta si de campie. Si tocmai acest amestec de aer cald african si umezeala degajata de Mediterana creeaza o combinatie extrem de… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

