In Italia, a intrat in vigoare super certificatul verde valabil numai pentru persoanele de peste 50 de ani

- Vom putea intra in mall fara a ni se mai cere prezentarea pașaportului COVID. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare care prevede eliminarea obligativitații de a prezenta certificatul verde la intrarea in mall-uri. Documentul urmeaza sa ajunga pe masa Guvernului, for decizional…

- O parte dintre restricțiile impuse pe fondul pandemiei de coronavirus vor fi ridicate. Este cazul Italiei, care printr-o decizie semnata de ministrul Sanatații, Roberto Speranza, marți seara, a hotarat ca certificatul verde va fi „suficient" in cazul unei deplasari pe teritoriul țarii. „Permisul verde…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a confirmat, miercuri seara, la Antena 3, ca certificatul va fi introdus dupa o creștere de 3 saptamani consecutive cu o rata de 1,5 ori. „Facem o lege cadru și acel certificat intra in vigoare intr-un anumit moment”, a mai spus Alexandru Rafila. Știrea inițiala:…

- Italia va introduce de luni, 6 decembrie, „super certificatul verde”, un alt document, in care cei care nu sunt imunizati vor avea accesul interzis in anumite zone, chiar daca au un test negativ COVID. In paralel, certificatul verde „normal”, adica pe care il pot obtine si cei testati, va fi necesar…

- „Super-certificatul verde” va intra in vigoare de luni in Italia, iar documentul va fi cerut inclusiv celor care calatoresc cu autobuzul sau cu metroul, precum si celor care circula in zonele comerciale foarte aglomerate. Noile masuri au fost luate pentru a reduce infectarile cu COVID, in pragul sarbatorilor…

- Consiliul de Miniștri din Italia a dat unda verde decretului care intarește restricțiile anti-COVID-19. Se introduce „super certificatul verde” pentru vaccinați și vindecați. De asemenea, vaccinarea devine obligatorie in educație, aparare și securitate.

