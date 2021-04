Stiri pe aceeasi tema

- Premierul in exercitiu Benjamin Netanyahu - inculpat de coruptie - a fost desemnat sa formeze viitorul Guvern israelian, in pofida faptului ca nu beneficiaza de o sustinere suficienta in Parlament, pe fondul unor disensiuni politice apirige, relateaza AFP.

- Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, i-a acordat lui Benjamin Netanyahu sarcina formarii noului guvern, subliniind insa ca nu a fost o decizie usoara, in contextul procesului de coruptie care il vizeaza pe liderul partidului Likud. Benjamin Netanyahu va avea o sarcina dificila in obtinerea…

- Dupa cateva zile de negocieri și consultari, președintele israelian i-a incredințat marți primului ministru, Benjamin Netanyahu, sarcina de a forma un nou guvern. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost desemnat, marți, pentru a forma urmatorul guvern, a doua zi dupa consultarile dintre președintele…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a primit marti un nou impuls pentru cariera sa politica, dupa ce presedintele Reuven Rivlin l-a mandatat sa formeze un nou guvern in urma alegerilor legislative de la 23 martie incheiate neconcludent, relateaza Reuters si AFP. "Am luat decizia pe baza recomandarilor…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a lansat miercuri un apel liderilor partidelor de dreapta sa i se alature pentru a forma o coalitie guvernamentala, in primul sau discurs de dupa alegeri, noteaza AFP preluat de agerpres. Dupa alegerile parlamentare de la 23 martie, partidul Likud (dreapta)…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a declarat luni ca va desemna un candidat pana pe 7 aprilie pentru a forma urmatorul guvern, dupa cel mai recente alegeri parlamentare, informeaza AFP. Presedintele "va organiza o serie de consultari cu toate partidele luni, 5 aprilie", potrivit unui comunicat,…

- Tribunalul districtual din Ierusalim a anunțat luni ca audierea martorilor în procesul primului-ministru israelian Benjamin Netanyahu, acuzat de corupție, va începe pe 5 aprilie, dupa alegerile din 23 martie, potrivit AFP. Netanyahu, care își invoca nevinovația, a fost pus…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a pledat nevinovat luni in fața judecatorilor, in dosarul in care este acuzat de coruptie. In paralel, zeci de persoane au protestat in fata instantei impotriva lui Netanyahu, cerandu-i demisia, relateaza agențiile internaționale de presa, citate de Agerpres .…