În Israel, străzile au fost din nou umplute de protestatari In Israel, sute de mii de oameni au ieșit aseara in strada, pentru a protesta fața de reforma judiciara promovata de Guvern, scrie Rador.

Noul Prim-ministru instalat la Chișinau, Dorin Recean, l-a primit in vizita la Guvern pe Principele Radu. Agenda discuțiilor a cuprins elemente de actualitate privind starea lucrurilor la nivel local, regional și internațional.

In urmatoarele ore vor avea loc funeraliile lui Tyre Nichols, un tanar negru din orasul Memphis, in Statele Unite, care a murit la trei zile dupa ce a fost arestat si batut de politisti, relateaza Rador.

Strazile capitalei statului Haiti, Port-au-Prince, au fost blocate joi de manifestanți dupa ce 11 ofițeri de poliție au fost uciși in ultima saptamana din cauza violenței bandelor care continua sa stapaneasca națiunea din Caraibe, anunța Rador.

Ministrul suedez al afacerilor externe, Tobias Billstrom, a carui țara asiguraa de la 1 ianuarie președinția semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a reconfirmat ieri; in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau roman Bogdan Aurescu, sprijinul Suediei pentru aderarea Romaniei la Spațiul

In cursul zilei de joi, urmeaza sa fie investit un nou guvern israelian, care va fi cel mai religios si extremist din istoria tarii. Alianta premierului Benjamin Netanyahu cu sionistii religiosi si partidele nationaliste a iscat ingrijorare in tara si peste granite, informeaza Rador.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sustinut discursul de sfarsit de an in Parlamentul de la Kiev si a afirmat ca rezistenta in fata invaziei Rusiei a facut din Ucraina un lider mondial, transmite BBC, relateaza Rador.

Zeci de mii de persoane au protestat in orasul Istanbul, din Turcia, pentru a condamna condamnarea si interdictia politica impuse primarului. Ekrem Imamoglu - rival al presedintelui Recep Tayyip Erdogan - a fost condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare, miercuri, pentru insultarea unor oficiali

Fostul congresmen american David Rivera a fost arestat, luni, sub acuzatia de conspiratie la spalare de bani si actiuni ilegale ca agent al guvernului venezuelean, conform rechizitoriului si unui oficial american, anunța Rador.