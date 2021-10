Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de duminica, asa-numitul "pasaport verde", care faciliteaza accesul la viata publica, este valabil doar cel mult 6 luni dupa vaccinarea cu cea de-a doua doza. Dupa aceasta perioada, va fi necesara vaccinarea cu a treia doza pentru ca pasaportul verde sa redevina valid.Insa, din cauza unor probleme…

- Doar persoanele care au primit a treia doza de vaccin anti-COVID și cei care au trecut recent prin boala vor putea intra in localuri și in alte spații inchise in Israel, potrivit noilor modificari facute duminica de Guvernul israelian, potrivit News.ro . Israelul cu 9,3 milioane de locuitori a fost…

- Guvernul israelian a schimbat regulile referitoare la limitarile impuse celor care detin certificatul Covid, iar in localuri si alte spatii inchise vor putea intra doar cei care au primit o doza suplimentara de vaccin si cei care s-au vindecat recent de boala. Conform noilor linii directoare, introduse…

- In Israel cei care nu fac doza booster pot pierde certificatul verde. De altfel, noile reguli se aplica și celor vindecați de COVID pentru a face rapelul și pentru a fi eligibili pentru green pass. Potrivit unui nou set de reguli, israelienii care refuza doza a treia de vaccin iși pierd green pass-ul,…

- Masura se va aplica din data de 3 octombrie și vizeaza toți profesorii din Israel care nu pot prezenta asa-numitul certificat verde digital si care nici nu vor sa fie testati pentru COVID-19, a informat Agerpres , care citeaza DPA. Totodata, cadrelor didactice nu li se va permite sa tina cursuri online…

- Certificatul verde va fi obligatoriu in restaurante, la nunți și la activitați in spații inchise incepand de luni. Utilizarea documentului a fost aprobata vineri de Guvern. Masura se va aplica doar in localitațile in care rata de infectare este cuprinsa intre 3 și 6 persoane la mia de locuitori. Certificatul…

- Guvernul discuta posibilitatea de a introduce certificatele Covid pentru ca restaurantele sa poata ramane deschise și cand o localitate trece de incidența de 3 cazuri la mia de locuitori, a anunțat ieri premierul Florin Cițu intr-un briefing de presa susținut la guvern. Decizia finala va aparține Comitetului…

- Guvernul britanic a decis sa nu mai introduca pașaportul verde, dupa modelul strain. Oficialii au anunțat duminica renunțarea la intenția de a cere oamenilor o dovada a vaccinului Covid-19. Ministrul Sanatații, Sajid Javid, a susținut ca nu dorește sa ii oblige pe cetațeni sa iși prezinte de fiecare…