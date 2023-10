Stiri pe aceeasi tema

- Situatia romanilor aflati in Israel este sub control si este foarte diversa, cu sute de solicitari de repatriere, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ambasadorul Romaniei in Israel, Radu Ioanid."A fost un atac terorist de mare anvergura, cu niste consecinte ingrozitoare. (...) Executii de civili,…

- Situatia romanilor aflati in Israel este sub control si este foarte diversa, cu sute de solicitari de repatriere, a declarat, marti, ambasadorul Romaniei in Israel, Radu Ioanid, potrivit Agerpres. „A fost un atac terorist de mare anvergura, cu niste consecinte ingrozitoare. (…) Executii de civili, familii…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, 7 octombrie, in Portugalia, ca atacul terorist din Israel are un „potential foarte toxic”, de a destabiliza foarte mult situatia din Orientul Mijlociu. El precizat ca intre 800 si 900 de romani sunt in Israel si se cauta solutii pentru cei care doresc…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE) a ridicat, sambata, nivelul de alerta de calatorie pentru Statul Israel, si le recomanda cetatenilor romani care se afla in aceasta tara „sa se adaposteasca in cladiri” și sa paraseasca țara „cand situatia va permite”, conform Agerpres.

- Inceperea școlii a dat startul unui nou val de infectari cu COVID in toata lumea. Varianta de acum a tulpinii de coronavirus vine cu febra inalta și riscuri mari pentru bebeluși și batrani. In Romania sunt 11.000 de cazuri active – de trei ori mai multe fața de finalul lunii august. Cea mai mare creștere…

- Sunt vehiculate mai multe scenarii pentru majorarea pensiilor care va avea loc, cel mai probabil, la 1 ianuarie 2024, chiar daca la Ministerul Muncii inca se lucreaza la aceasta noua lege. CE CREȘTERI PUN LA CALE GUVERNANȚIIPensia minima: 1.125 lei (sageata crestere) 1.280 lei(13,8%)- (↗) 1.310 lei…

- Romanii au luat cu asalt șoselele in minivacanța de Sf. Maria! Situația traficului pe pincipalele șosele din țaraTraficul rutier este aglomerat vineri pe mai multe șosele principale, in special pe DN 1 Ploiești - Brașov, DN 7 Ramnicu Valcea - Sibiu și A2 București - Constanța, la intrarea in Capitala,…

- La cateva ore dupa ce liderul paramilitar rus Evgheni Prigojin a inceput un mars de scurta durata catre Moscova, luna trecuta, serviciul de securitate interna al tarii, FSB, a retinut mai multi ofiteri militari de rang inalt, intre care generalul Serghei Surovikin, seful fortelor aerospatiale, au declarat…